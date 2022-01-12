لجنة “طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022” تعتمد خطة الفعاليات

طرابلس 12 يناير 2022 (وال) -اعتمدت اللجنة التحضيرية لفعاليات “طرابلس عاصمة الإعلام العربي” خطتها والنشاطات الخاصة بالحدث.

واختتمت اللجنة التحضيرية برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية أعمالها، الثلاثاء، بتوزيع المهام التنفيذية، والاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للحدث.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قد اعتمد مدينة طرابلس “عاصمة الإعلام العربي للعام 2022″، بعد اعتذار ليبيا عن الاحتفال بعاصمة الإعلام العربي عام 2020، بسبب الظروف التي تمر بها آنذاك.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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