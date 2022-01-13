انتخاب ليبيا في لجنة تطوير اتحاد وكالات الأنباء العربية

الرياض 13 يناير 2022 (وال)- انتخب المؤتمر الـ ( 48 ) للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية دولة ليبيا ممثلة بوكالة الانباء الليبية في لجنة تطوير اتحاد وكالات الأنباء العربية وتمكينه من تنفيذ النشاطات التي تقررها الجمعية العمومية كل عام برئاسة فلسطين وعضوية الإمارات والأردن وقطر ولبنان. جاء ذلك في اختتام أعمال المؤتمر الذي استضافته […]

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