في تحدٍ لحظر الحكومة.. المعارضة التونسية تدعو للتظاهر

في تحدٍ لقرار الحكومة التونسية بمنع التجمعات لمكافحة التفشي السريع لفيروس كورونا، دعا حزب النهضة أنصاره إلى الاحتجاج يوم الجمعة ضد استئثار الرئيس قيس سعيد بالسلطة.

وقالت النهضة، في بيان لها، إنها ستتظاهر “تصديًا للدكتاتورية الناشئة التي تكرس الانفراد بالحكم والسلطة، واعتبر القيادي فيها محمد القوماني أن قرار المنع سياسي ويهدف لمحاصرة الاحتجاج”.

وفي موقف مشابه، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي المضي بالاحتجاج مهما كان الثمن.

واعتبر عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري أن هذا الإجراء يهدف “إلى منع التجمعات والتظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة، فقط خوفًا من موجة غضب شعبي، بالتعلل بالأوضاع الصحية”.

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