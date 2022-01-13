رئيس كازاخستان يزور ألماتي.. ويتعهد بإصلاح الأضرار

توجه رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، إلى ألماتي عاصمة البلاد الاقتصادية، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات الأسبوع الماضي، عشية إعلانه عن بدء انسحاب الوحدة العسكرية بقيادة روسيا، والتي أرسلت لدعم السلطات.

وتعهد توكاييف بإصلاح الأضرار التي أصابتها في خضم أعمال العنف التي شابت الاحتجاجات على رفع أسعار الغاز، مشددًا على إعادة بناء المدينة في أقل وقت ممكن، وفق ما نقله بيان صدر عن مكتب الرئاسة عقب اجتماع حكومي.

بدأت الحياة في ألماتي تعود تدريجيا إلى طبيعتها، مع تزايد أعداد المارة في الشوارع، وفتح غالبية المطاعم والمحال أبوابها، فيما أفادت وسائل إعلام بتحليق مروحيات في الأجواء تزامنا مع زيارة توكاييف ولقائه مسؤولي المدينة، في حين قامت فرق البلدية بتنظيف الزجاج المتكسر من جراء تدمير واجهات المحال.

وذكرت لجنة الطيران المدني أن مطار ألماتي الذي أغلق منذ الأسبوع الماضي بعد تعرضه للنهب، سيستأنف عمله اليوم للرحلات الداخلية والدولية.

وأعرب الرئيس الكازاخي عن امتنانه للقوات الروسية والحليفة، منوهًا بدورها المهم جدًا في إعادة الاستقرار للبلاد، وأشار إلى الروح المعنوية العالية التي تحلى بها الجنود في ردع هجوم الإرهابيين وقطاع الطرق، معتبرًا في هذا السياق أن المهمة كانت ناجحة جدًا.

وشدد توكاييف خلال اجتماع مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، على أن المهمة أثبتت قيمة المنظمة بوصفها هيكلية عسكرية-سياسية”، مضيفًا أن فاعليتها تجلت بوضوح تام خلال هذا الظرف.

وأشار “زاس”، من جانبه، وبحسب ما نقلت عنه رئاسة كازاخستان، إلى أن الانسحاب المنظم للقوات التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي سيبدأ اليوم الخميس، ضمن الجدول الزمني الذي حدده الرئيس توكاييف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا