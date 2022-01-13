عقوبات أميركية على أفراد من كوريا الشمالية وروسيا بعد تجارب صاروخية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ستة أفراد من كوريا الشمالية ومواطن روسي وشركة روسية؛ لمسؤوليتهم عن شراء معدات من روسيا والصين لبرامج الأسلحة الكورية الشمالية.

تعد هذه العقوبات الأولى التي تستهدف برامج الأسلحة الكورية الشمالية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، التي سعت مرارا للتواصل مع بيونغ يانغ، بهدف فتح حوار لإقناعها بالتخلي عن قنابلها النووية وصواريخها.

وتأتي بعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ نفذتها، كان أحدثها إطلاق صاروخين الأسبوع الماضي.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بأن واشنطن ما زالت ملتزمة بمواصلة الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

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