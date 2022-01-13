الشرطة السودانية تطلق الغاز على المحتجين.. ومبادرة أممية لاحتواء الموقف

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، قنابل الغاز على محتجين بشارع القصر الرئاسي في الخرطوم خرجوا للمطالبة بحكم مدني وعودة الجيش لثكناته.

ويعقد في هذه الأثناء المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعا لحسم موقفه من مبادرة الحوار التي أطلقتها الأمم المتحدة.

وقال عضو المجلس المركزي للقوى شريف عثمان إن موقف القوى سيعتمد على الإطار العام للمبادرة ومدى الاستجابة لمطالب الشارع، فضلاً عن طبيعة الأطراف التي سيجري معها الحوار.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيريتس، من جانبه، أن مهمة المبادرة تتمثل فقط في تسهيل لقاء الأطراف السودانية والجلوس إلى طاولة واحدة للتفاوض، وسط تباين المواقف حيال المبادرة فرحبت بها بعض القوى السياسية ورفضتها أخرى ومن بينها تجمع المهنيين وأحزاب وكيانات فاعلة تقود الاحتجاجات الحالية.

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