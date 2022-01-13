النائب الأول السيد حسين القطراني يبحث مع السفير الإيطالي لدى ليبيا والوفد المرافق له العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات

طرابلس 13 يناير 2022 (وال)- استقبل النائب الأول لرئيس الحكومة السيد حسين القطراني اليوم الخميس، بمكتبه سعادة السفير الإيطالي لدى ليبيا ” جوزيبي بوتشينو” والوفد المرافق له.

وأكد سيادة النائب خلال اللقاء؛ على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، وبأن تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الهجرة غير القانونية والإرهاب وتأمين الحدود في ليبيا، تبرز أهميته في أنه سينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوربية خاصة إيطاليا، وأنه لابد من التعاون بين البلدين لتحقيق ذلك؛ طبقًا للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الجانبين بالخصوص.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي” جوزيبي بوتشينو”؛ وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسُبل التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمشاريع إعادة أعمار المناطق المدمرة جرّاء الحرب، والإسراع بفتح القنصلية ببنغازي، والتفعيل خطوط الحركة البحرية التجارية. (وال) ح س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال