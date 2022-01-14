كوريا الشمالية: العقوبات الأميركية مستفزة.. وستُواجَه برد فعل أقوى

نددت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية بالعقوبات الأميركية الأخيرة، معتبرةً أن فرضها يزيد التوتر في المنطقة، وحذرت في بيان لها من “رد فعل أقوى”، إذا تبنت الولايات المتحدة نهجًا تصادميًا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن تطوير بلاده في الآونة الأخيرة “سلاحًا من نوع جديد”، جاء ضمن جهودها لتحديث قدراتها الدفاعية الوطنية، ولم يكن يستهدف أي دولة بعينها، أو تقويض أمن الجيران.

وانتقد الاتهامات الأميركية، واصفًا إياها بالاستفزاز الواضح، الذي يشبه منطق رجال العصابات، وأضاف أنه في الوقت الذي تتحدث فيه واشنطن عن الدبلوماسية والحوار؛ تشير أفعالها إلى انغماسها في سياستها لعزل وخنق كوريا الشمالية.

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