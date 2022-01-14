بلينكن: التوصل إلى اتفاق في فيينا سيكون الأفضل لأمن أميركا

حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من أنه لم تتبقَّ سوى “بضعة أسابيع” لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، منوهًا بأن بلاده “مستعدة” للجوء إلى “خيارات أخرى”؛ إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء هذا الاتفاق.

وأشار “بلينكن” إلى أن إيران باتت أقرب من أي وقت مضى من القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، لافتًا إلى أن الإيرانيين يحرزون إنجازات في المجال النووي يصعب التراجع عنها، في ظل كسرهم للقيود التي وضعها الاتفاق.

واعتبر الوزير الأميركي أن التوصل إلى اتفاق في فيينا “سيكون النتيجة الأفضل لأمن أميركا”، لكن في حال فشلها؛ فإن واشنطن ستبحث في خطوات وخيارات أخرى، بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية.

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