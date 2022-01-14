السودان.. مقتل ضابط ومتظاهر في احتجاجات شهدت أعمال عنف

تجددت الاحتجاجات في مدن سودانية عدة، بعد أيام فقط من إطلاق الأمم المتحدة محادثات تشمل كل الفصائل السودانية في محاولة لحل الأزمة، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب قرب القصر الرئاسي بالخرطوم.

وأعلنت الشرطة السودانية مقتل ضابط برتبة عميد خلال المظاهرات في الخرطوم، وهو أول قتيل لقوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات، فيما أكدت نقابة الأطباء مقتل متظاهر، لترتفع حصيلة القتلى من المحتجين إلى 63.

وصعّد الشارع السوداني مطالبه برحيل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورفض عدد من الفصائل المدنية الدعوة الأممية للتفاوض مع الجيش، ومنها تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي طلب ضمانات كي لا يتحول هذا الحوار إلى وسيلة “لإضفاء الشرعية” على “نظام الانقلاب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا