ليبيا نيوز

القوات الروسية تبدأ انسحابها من كازاخستان.. ومطار ألماتي يعود للعمل

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها، ضمن الكتيبة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ بدأت الانسحاب من كازاخستان، أمس الخميس، بعد مساهمتها في مواجهة أعمال شغب تخللت احتجاجات غير مسبوقة.

وقامت القوات الروسية بتسليم البنى التحتية والمباني التي كانت تؤمن حمايتها منذ بضعة أيام إلى السلطات الكازاخية، وأقيمت في مدينة ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، مراسم رسمية لوداع الجنود الذين شاركوا في العملية، وأعلن قائدهم الجنرال الروسي أندري سيرديوكوف أن “عملية حفظ السلام انتهت… والمهام أنجزت”.

وعادت الحركة إلى مطار ألماتي، أمس، إذ وصلت أول رحلة جوية مدنية بعد أسبوع من إغلاقه إثر تعرضه لعمليات نهب وتخريب.

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قناة 218 الليبية

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