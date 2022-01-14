تسعينية تمارس رياضة ركوب الأمواج في نيوزيلندا

تمارس عجوز نيوزيلندية رياضة ركوب الأمواج، متحدية بذلك عمرها الذي تجاوز ال92، فأصبحت مصدر إلهام للكثير من الشباب في منطقتها.

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