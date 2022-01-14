‏نائب الرئاسي (عبد الله اللافي) يناقش مع السفير الأمريكي مسار العملية الإنتخابية في ليبيا

طرابلس 14 يناير 2022 (وال)- ناقش ‏نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” اليوم خلال اتصال هاتفي، مع السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا”ريتشارد نورلاند”، مسار العملية الإنتخابية في ليبيا.

وأكد ” اللافي ” على ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم، ووعاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، معولاً في الوقت ذاته على مجلس النواب للدفع بهذا المسار إلى الأمام، بما يلبي طموح الشعب الليبي، ووفق آلية من النزاهة والشفافية، تقبل بنتائجها جميع الأطراف.

من جانبه، أكد ‏السفير “نورلاند” أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. (وال)

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