“قضايا عالقة” تُعقّد المفاوضات المتعلقة بنووي إيران

أكدت مصادر مُطّلعة على محادثات فينا بشأن المشروع النووي الايراني، أن هناك عدداً كبيراً من القضايا في عدة مجالات ما زالت دون حل في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وصرّح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه “وصلتنا رسائل غير رسمية من واشنطن تحمل كلاماً جيداً، لكنها تفتقر إلى مبادرات عملية”. في وقت تحدّث فيه مراقبون عن تقدّم المفاوضات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني بهدوء، خلف أبواب مغلقة في فيينا.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق مع إيران في مفاوضات فيينا، والأجواء أفضل مما كانت عليه.

وأضاف بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أن أجواء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران باتت أفضل مما كانت عليه قبل نهاية العام، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى اتفاق في فيينا “في الأسابيع المقبلة”.

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