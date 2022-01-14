البيت الأبيض يُحذّر روسيا من اختلاق ذرائع للهجوم على أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجمعة، أن روسيا نشرت عناصر مدربة على المتفجرات لتنفيذ عملية “مموهة” لإيجاد ذريعة لغزو أوكرانيا.

وأضافت ساكي للصحفيين أن روسيا “قد تبدأ العملية قبل عدة أسابيع من غزو عسكري قد ينطلق بين منتصف يناير ومنتصف فبراير، مشيرة لامتلاك معلومات تشير إلى أن روسيا قامت بالفعل بتجهيز مجموعة من العناصر للقيام بعملية مموهة في شرق أوكرانيا، وهي عناصر مدربة على حرب المدن وعلى استخدام المتفجرات؛ لتنفيذ أعمال تخريبية ضد القوات الموالية لروسيا” في أوكرانيا.

وقال جهاز أمن الدولة الأوكراني، الجمعة، إنه رصد بعض الدلائل على أن الهجوم الإلكتروني الأخير على الشبكة الحكومية الأوكرانية، مرتبط بمجموعات قراصنة ذات صلة بأجهزة المخابرات الروسية.

وضرب الهجوم الإلكتروني الضخم نحو 70 موقعاً مساء الخميس برسالة تحذير للأوكرانيين، فيما جعل من المستحيل الوصول لبعض هذه المواقع صباح الجمعة، ودفع كييف إلى فتح تحقيق.

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