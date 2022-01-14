قلق أممي من سقوط مدنيين في ضربات جوية إثيوبية

عبّرت المتحدثة باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل، عن قلقها حيال المعلومات الواردة حول الضحايا المدنيين، وتدمير ممتلكات بضربات جوية على منطقة تيغراي في إثيوبيا.

وأوضحت في مؤتمر صحفي دورِيّ تعقده وكالاتٌ أممية أن ما لا يقل عن 108 مدنيين قُتلوا و75 آخرين أصيبوا منذ مطلع العام، إثر ضربات جوية قد تكون شنّتها القوات الجوية الإثيوبية على هذه المنطقة.

واستهدفت الضربة الجوية، الأكثر دموية حتى اليوم، مخيماً للنازحين بمدينة ديديبيت في السابع من الشهر الجاري، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى مع تأكيد أممي بوفاة 3 أشخاص متأثرين بجروحهم الخطيرة في المستشفى، مما يرفع حصيلة هذه الضربة وحدها إلى 59 قتيلاً على الأقل.

وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهرًا نزاعاً مسلّحاً بين الحكومة الفدرالية، والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي.

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