ليبيا نيوز

فرنسا.. وفاة مهاجر وإنقاذ آخرين إثر غرق قاربهم في القنال الإنجليزي

تم النشر منذُ 41 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت السلطات الفرنسية أنها أنقذت نحو 30 مهاجرًا، إثر انقلاب زورقهم في القنال الإنجليزي، أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا، بينما توفي أحد المهاجرين.

أفاد خفر السواحل الفرنسي أنه أرسل سفينة تابعة له إلى الزورق، الذي انطلق ليلاً من شاطئ كاليه شمال فرنسا، وتمكنت من إنقاذ معظم من كانوا على متنه.

وأوضح نائب الحاكم المحلي فريدريك سامبسون أن شابًا سودانيًا لقي حتفه، جراء انخفاض درجة حرارته وسط المياه الباردة جدًا.

وأضاف أنه تم نقل الناجين إلى مساكن مؤقتة في المنطقة، وسط حراسة الشرطة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك