استثناء لبنان من العقوبات الأميركية لنقل الغاز عبر سوريا

سلمت السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رسالة رسمية من وزارة الخزانة الأميركية، تتضمن السماح بالحصول على الطاقة عبر سوريا، دون التعرض للعقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر.

وأشارت السفيرة إلى أن الرسالة تضمنت إجابات عن بعض هواجس الحكومة اللبنانية، خاصةً أن الولايات المتحدة سبق وأعلنت موقفًا إيجابيًا تجاه اتفاقيات الطاقة الإقليمية التي سهلتها وشجعتها بين لبنان ومصر والأردن.

واعتبرت “دوروثي” أن الرسالة “تمثل زخمًا نحو الأمام وحدثًا رئيسًا نحو إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر أمنًا ونظافة واستدامة؛ من أجل المساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يُعاني منها الشعب اللبناني.

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