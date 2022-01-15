الأزمة الأوكرانية.. نفي روسي للتصعيد وواشنطن تدرس اللجوء لمجلس الأمن

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تقارير إعلامية غربية بشأن إعداد موسكو أعمالًا استفزازية في شرق أوكرانيا، مضيفًا أنها استندت إلى معلومات “لا أساس لها”.

يأتي نفي بيسكوف ردًا على تصريحات لمسؤول أمريكي نوه بوجود مؤشرات على أن “جهات مؤثرة روسية بدأت بالفعل في اختلاق استفزازات مع أوكرانيا، في وسائل الإعلام الحكومية، لتبرير التدخل الروسي وبث الانقسامات في أوكرانيا”.

ولفت مسؤولان آخران إلى أن واشنطن قد تلجأ لمجلس الأمن في أزمة أوكرانيا في ظل التصعيد الروسي، غير أنها ما زالت تفضل تسوية الملف دبلوماسيًا.

من جانبها، تلتزم الأمم المتحدة الصمت الشديد حتى الآن بشأن الخلاف الدائر أساسا بين موسكو وواشنطن، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، واللذين لهما حق نقض قراراته.

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