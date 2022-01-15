مصر تسعى لزيادة الإنتاج المحلي من الأسفلت بـ50%

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن مشروع إنتاج الأسفلت يهدف لزيادة الإنتاج المحلي من الأسفلت بما نسبته 50%.

وأضاف الملا خلال جولة تفقدية أجراها للمشروع، أن المشروع يسعى لتلبية احتياجات المشروع القومي للطرق، الجاري تنفيذهُ حاليًا، إضافة لتقليل كميات الاستيراد، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالي 1200 طن أسفلت يوميًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 970 مليون جنيه.

وشدد الملا أيضًا على أهمية هذه المشاريع من حيث تطوير الوحدات الإنتاجية، لما تلعبه من دور مهم يجعل مصر مركزاً إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، حسب قوله.

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