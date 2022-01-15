تحذيرات من تسونامي بعد نشاط بركاني قبالة جزيرة تونغا الأميركية

قال المركز الأميركي لرصد موجات التسونامي، إن ثوراناً بركانياً تحت الماء قبالة جزيرة تونغا تسبب في أمواج مد بحري عاتية، في بعض الجزر الأميركية في المحيط الهادي.

وحذرت سلطات كل من أستراليا ونيوزيلندا وفيجي موجات تسونامي أخرى، إثر الثوران الذي أدى لإطلاق رماد وبخار وغاز لمسافة بلغت 20 كيلومترا في الهواء.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا في ساموا، فيما أشار مقطع مصور آخر موجات ضخمة تغمر الشاطئ، وأناسا يحاولون الهرب بسياراتهم من أمام الموجات القادمة.

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