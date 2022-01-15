الصين توقف خطوط النقل العام في إحدى مدنها لمواجهة كورونا

أوقفت مدينة تشوهاي في جنوب الصين خطوط حافلات النقل العام، اليوم، بعد أن رصدت سبع إصابات على الأقل بالمتحور أوميكرون، محذرة السكان من عدم مغادرة المدينة.

وأعلنت المدينة الساحلية الجمعة، أن المتحور أوميكرون سجل لدى شخص مصاب بعوارض خفيفة، وسجل أيضا لستة آخرين لا عوارض لديهم، بعد حملة اختبارات واسعة عقب الكشف عن إصابة واحدة في مدينة مجاورة، إلى ذلك تواجه الصين طفرة إصابات بالمرض من ضمنها عدة إصابات بالمتحور أوميكرون، حيث تكثف الدولة الآسيوية من محاربتها للفيروس قبيل الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين الشهر المقبل.

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