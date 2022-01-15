المنقوش تؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة ملف الهجرة

طرابلس 15 يناير 2021 (وال)- قال وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة “نجلاءالمنقوش” اليوم السبت، إن ملف الهجرة غير القانونية؛ يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنيًا واقتصاديًا، ويحتاج تعاونًا دوليًا جادًا من قبل المنظمات الإنسانية ودول الجوار، للحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق المهاجرين إنسانيًا وصحيًا.

تصريحات المنقوش جاءت خلال زيارتها مركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة بالعاصمة طـرابـلـس، في إطار دعم جهود الحكومة في إيواء وتموين المهاجرين.

واستمعت المنقوش خلال الزيارة؛ لمطالب المهاجرين والمهاجرات واحتياجاتهم من رعاية صحية ومعيشية، مؤكدة أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، بما يكفل احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع المهاجرين.

وناقشت على هامش هذه الزيارة مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “محمد سالم الخوجة “، أهم التحديات التي تواجه عمل الجهاز، والبرامج والآليات المتخذة للتخفيف من تدفق المهاجرين، وسُبل رعاية الموجودين منهم بمراكز الإيواء ومراعاة أوضـاعـهم الإنسانية، مع ضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقانون اللاجئين. (وال) ع م/ ر ت

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