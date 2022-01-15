ليبيا تشارك في الإجتماع الإفتراضي لهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي

طرابلس 15 يناير 2022 (وال)- شاركت ليبيا ممثلة بمدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم السبت، في الإجتماع الإفتراضي لهيئة مكتب الإتحاد الإفريقي، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية بصفتها رئيس اتحاد المغرب العربي، بدعوة من الرئيس رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي “فيليكس تشيسيكيدي”.

وناقش الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الزوم؛ إحاطة حول الوضع الوبائي، وآخر المستجدات بشأن مكافحة الوباء في القارة الأفريقية، والمتطلبات الصحية والتوصيات بشأن عقد اجتماعات القمة خلال فترة جائحة كورونا، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات قمة الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير القادم.

وبحث ممثل ليبيا النظر في مشاريع جداول أعمال دورات لجنة الممثلين الدائمين، المجلس التنفيذي، قمة الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى القمة السادسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، كما تم مناقشة وضع تقرير تقييمي للوضع السياسي للسلم والأمن في القارة الأفريقية.

وخلص الاجتماع الاتفاق الاتفاق على وضع الحلول العاجلة لكل الأزمات السياسية والأمنية في القارة الأفريقية، والقضاء على ظاهرة الإرهاب التي تنشط خاصة في منطقة الساحل، واتخاذ موقف أفريقي موحد تجاه التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للدول الأفريقية، ونبذ واستنكار التغيرات غير الدستورية في القارة.

والتأكيد على انعقاد دورة المجلس التنفيذي التي ستعقد يومي 2 – 3 فبراير، والقمة التي ستعقد يومي 5 – 6 فبراير القادم حضوريًا مع الترشيد والتقنين في جدول أعمالهما، وكذلك الحد من مرافقي الوفود المشاركة دراسة وثائق قمتي الاتحاد الإفريقي والأوروبي، ومراجعة وتقييم ماتم إنجازه ومن ثم المُضي قُدمًا في هذه الشراكة الاستراتيجية. (وال) ع م/ ر ت

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