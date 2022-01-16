فرنسا: الوزيرة توبيرا تترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا يوم السبت، عن ترشحها بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل القادم، مؤكدة سعيها إلى جمع شمل معسكر تيار اليسار المنقسم ويضم أصلا الكثير من المرشحين.

وبهذا الإعلان، بات لليسار ستة مرشحين رئيسيين ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الذي لم يعلن ترشحه رسمياً بعد، متقدماً في الجولة الأولى على المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وتوبيرا هي نائبة سابقة الفرنسية وعمرها 69 عاماً، تميزت من خلال نضالها من أجل القانون الذي يُصنّف تجارة الرقيق والاستعباد جريمة ضد الإنسانية.

وعندما ترشحت للرئاسة عام 2002، لم تحصل سوى على 2,32 بالمئة من الأصوات. وتؤكد أوساطها أنها لا تزال تثير “الحماسة” لدى جمهور من الناخبين اليساريين المشوش منذ فوز ماكرون عام 2017، والمتأثر بتفكك الأحزاب السياسية التقليدية.

وصرّح غيوم لاكروا، أحد المقربين من توبيرا، أنها “ستتحدث بعمق عن رؤيتها لفرنسا، وما يمكن لليسار أن يُقدّمه لفرنسا، وما يمكن أن تقدمه”.

من جهته، أشار كريستيان بول رئيس بلدية بلدة لورم (وسط) الذي يقوم بحملة إلى جانبها، أن “كريستيان توبيرا تريد أن تكون الدواء المضاد لإرهاق الناخبين اليساريين الذين لم يعد بإمكانهم تحمّل التشتت”.

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