ليبيا نيوز

تونس.. حكم بالسجن بين عام و13 عاماً في حق خلية نسائية داعشية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حكم القضاء التونسي بالسجن بين عام واحد و13 عاماً مع النفاذ العاجل في حق خمس نساء، كوّنَّ خلية داعشية نسائية للتواصل مع قيادات من تنظيم ما يُسمى بجند الخلافة.

وبحسب تصريح لحكم الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، فقد تم تكليف المتهمات باستقطاب فتيات وجمع تمويلات لصالح التنظيم المتحصن بالجبال الواقعة غرب البلاد.

وشملت الأحكام شقيقتين، قُضي في شأن كل واحدة منهما بالسجن مدة 13 عاماً مع النفاذ العاجل، كما قُضي في حق امرأة أخرى بالسجن مدة عام واحد وهي شقيقة أحد عناصر تنظيم “جند الخلافة”.

يُذكر أن السلطات التونسية كانت قد أعلنت في أكتوبر الماضي، عن تفكيك خلية إرهابية نسائية تنشط بين ولايتي الكاف شمالي غرب تونس وتوزر جنوب البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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