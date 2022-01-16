ليبيا نيوز

سماع دوي انفجارات في 3 مدن إيرانية دون تحديد ماهيتها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت وسائل إعلام إيرانية أنباء أولية عن سماع دوي انفجارات وإطلاق مضادات جوية في سماء ثلاث مدن واقعة غرب البلاد.

وذكر سعيد كتابي والي مدينة أسد آباد بمحافظة همدان، سماع صوت وصفه بالرهيب في سماء المدينة لكنه نفى تلقيه تقارير بشأن أي حادث أو انفجار في المنطقة مشيرا الى استمرار التحقيق في الأمر ودراسة كافة الاحتمالات.

وذكرت بعض المصادر الإخبارية أن دوي الانفجارات التي سمعت غرب البلاد يعود إلى تدريبات وإطلاق تجريبي لأنظمة المضادات الجوية الشاملة للقوات المسلحة الإيرانية.

 

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قناة 218 الليبية

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