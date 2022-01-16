قوى الحرية والتغيير تؤكد استعدادها للحوار بوجود أطراف دولية

أيّدت قوى الحرية والتغيير في السودان مبادرة الأمم المتحدة، الداعية للحوار بين جميع الأطراف المتصارعة في البلاد.

وقالت القوى المعارضة في بيانها، إنّها مستعدة للحوار مع جميع القطاعات من أجل استعادة المسار الديموقراطي في البلاد، ودعت لتوسيع المبادرة، ومشاركة دول إقليمية ودولية وعربية فيها.

وأكدت أهمية تحديد سقف زمني وواضح للعملية السياسية، لكي لا يتم إفراغها من محتواها، وأن تكون المبادرة بهدف إنهاء الانقلاب وحكم العسكر، وإقامة ترتيبات دستورية تؤسس لسلطة مدنية متوافقة مع رغبة الشعب السوداني.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في السودان قد أطلقت مبادرة، دعت من خلالها الأطراف المتصارعة في البلاد لوضع حد للأزمة السياسية التي تعصف في البلاد منذ عدّة أشهر.

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