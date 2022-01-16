تفجير انتحاري يستهدف الناطق باسم الحكومة الصومالية

تبنّت حركة الشباب الإرهابية، محاولة اغتيال الناطق باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو.

وكان الناطق باسم الحكومة الصومالية قد أصيب صباح الأحد بجروح بسيطة، بعدما استهدفت الحركة الإرهابية سيارة تقله بتفجير انتحاري بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأكدت الشرطة الصومالية إصابة محمد إبراهيم معلمو بالهجوم، ونلقه للمستشفى، وقالت إنّ حالته الصحية مستقرة وغير خطيرة.

يُذكر أنّ هذا الهجوم يُعد استمراراً للصراع الدامي المندلع بين الحكومة الصومالية ومسلحي حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، منذ فترة طويلة.

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