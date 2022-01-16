مقتل 50 شخصا بولاية كيبي في نيجيريا على أيدي مسلحين

أفاد سكان محليون في نيجيريا -اليوم الأحد- أن مسلحين قتلوا 50 شخصاً على الأقل في غارة بمنطقة في شمال غربي البلاد.

وقال عبدالله كرمان أوناشي- وهو زعيم محلي- لوكالة رويترز للأنباء إن عشرات المسلحين دخلوا المنطقة الواقعة في ولاية كيبي ، يمتطون دراجات نارية -ليل الجمعة- وتبادلوا إطلاق النار مع الجنود النظاميين ورجال الشرطة.

وأضاف “كرمان” أن قوات الأمن اضطرت للتراجع فاجتاح المسلحون المنطقة وأحرقوا المتاجر وصوامع الحبوب وسرقوا الماشية في ساعة مبكرة يوم السبت.

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