وفاة رئيس مالي “المعزول” إبراهيم بو بكر كيتا في باماكو

توفي رئيس مالي “المخلوع” إبراهيم بوبكر كيتا عن عمر ناهز 76 عاماً- وفقاً لما أعلنه وزير العدل السابق ومستشار “كيتا” السابق لوكالة رويترز اليوم الأحد- فيما لم يُعرف بعد سبب الوفاة،وذكر المستشار السابق أن كيتا توفي في منزله في العاصمة باماكو.

يشار إلى أن كيتا قد حكم دولة مالي من سبتمبر 2013 إلى أغسطس 2020 في حقبة مضطربة شهدت خلالها البلاد تمرداً عنيفاً سيطر خلاله المتمردون على مناطق واسعة من وسط وشمال مالي مما كان له دور في تراجع شعبية الرئيس الراحل.

وتجدر الإشارة إلى أن انقلاباً عسكرياً قد أطاح بــ”كيتا” بعد احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت لشهور، تلتها تداعيات منها انسحاب بعض القوات الفرنسية من البلاد.

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