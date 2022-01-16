منظمة الصحة العالمية توافق على عقارين جديدين لعلاج كورونا

وافقت منظمة الصحة العالمية على عقارين لعلاج فيروس كورونا، إلى جانب اللقاحات المتوفرة، بهدف درء خطر الإصابة بأعراض شديدة.

وقالت المنظمة إن خبراءها أكدوا أن استخدام عقار التهاب المفاصل مع عقار آخر لعلاج المصابين بأعراض حادة أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.

هذا، وأكد الخبراء ضرورة العلاج بالأجسام المضادة الصناعية للمصابين الذين يعانون من أعراض غير خطيرة، والمعرضين لخطر دخول المستشفى كالمسنين والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو أمراض مزمنة مثل مرض السكري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا