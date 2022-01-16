بوتين يستضيف الرئيس الإيراني في موسكو لإجراء محادثات

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استضافة نظيره الإيراني “إبراهيم رئيسي” في موسكو خلال الأيام المقبلة، لإجراء محادثات في محاولة من موسكو للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية – وفقاً لما ذكرته قناة روسيا 1 التلفزيونية اليوم الأحد، دون تبيان للوقت المحدد لاجتماع الرئيسين ولا القضايا التي ستتناولها المحادثات.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” قد أعلن يوم الجمعة أن محادثات إحياء الاتفاق النووي قد حققت تقدما.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تشارك في المحادثات الجارية لإنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا.

كما تشارك في المحادثات أطراف الاتفاق، الذي تضمن رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، والاتحاد الأوروبي، فيما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق، وسط معلومات عن انتهاك إيران في وقت لاحق الكثير من القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي.

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