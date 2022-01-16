ليبيا نيوز

إصابات خلال تصدي أهالي برقة لهجوم مستوطنين

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نابلس 16 يناير 2022 (وال) -أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس. وقال مسؤول بشمال الضفة غسان دغلس: إن عشرات المستوطنين هاجموا منزل المواطن إياد راغب صلاح في المنطقة الغربية من القرية، وقد تصدى الأهالي لهم، مضيفا أن مواجهات اندلعت في المنطقة […]

ظهرت المقالة إصابات خلال تصدي أهالي برقة لهجوم مستوطنين أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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