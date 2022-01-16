مظاهرات في السودان غدا.. والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها

الخرطوم 16 يناير 2022 (وال) -دعت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، رعاياها إلى توخي الحذر قبل مظاهرات من المقرر أن تنطلق في عدد من الولايات السودانية غدا، الإثنين. وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، مساء اليوم الأحد: “من المتوقع أن تجري مظاهرات في 17 يناير في الخرطوم وربما في ولايات أخرى، […]

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