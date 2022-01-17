العراق يعيد 4 آلاف مهاجر من العالقين على الحدود البيلاروسية

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، أن بلاده أعادت، منذ منتصف نوفمبر الماضي، أربعة آلاف مهاجر، كانوا عالقين على الحدود بين بيلاروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار “حسين”، في مؤتمر صحافي مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، إلى أن عددًا من العراقيين ما زالوا عالقين بليتوانيا في ظل ظروف جوية قاسية وبيئة معقدة لا تتيح لفرق الإنقاذ معرفة وتحديد أعدادهم، لكن بغداد تعتزم إعادتهم أيضًا.

من جانبه، أشاد الوزير الليتواني بالجهود العراقية التي وصفها بالممتازة في إعادة المهاجرين، منوهًا باستمرار التعاون بين البلدين، وتعزيز إجراءات بناء الثقة.

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