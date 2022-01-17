مالي.. بعثة “مينوسما” توقف رحلاتها في ظل العقوبات المفروضة

أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي “مينوسما” إيقاف رحلاتها، في ظل العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “إيكواس”، وأغلقت بموجبها الحدود الجوية والبرية مع مالي.

وأشار المتحدث باسم البعثة إلى أنه يتعيّن على “مينوسما” تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتًا، مع إجراء مناقشات مع الشركاء في مالي بشأن الآلية الجديدة للموافقة على استئنافها، وذكر أنه يتوقع قرارا “سريعا للغاية”.

ولدى مينوسما أكثر من 13 ألف جندي منتشرين في مالي، في محاولة لاحتواء العنف المندلع فيها مع شنّ جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيميْ “القاعدة وداعش” هجمات منتظمة على المدنيين والجنود وقواعد الأمم المتحدة، وتعرض نحو 230 من أفراد البعثة للقتل منذ عام 2013، مما يجعلها أكثر البعثات دموية بين مهام حفظ السلام في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا