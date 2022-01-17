رغم التهديد باعتقاله.. الرئيس الأوكراني السابق “بوروشينكو” يعلن عودته

أعلن رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو عزمه العودة لأوكرانيا، اليوم، على الرغم من التهديد باعتقاله بتهمة الخيانة، التي يقول إن حلفاء الرئيس الحالي لفّقوها له.

ودعا دبلوماسيون غربيون إلى الوحدة السياسية في أوكرانيا، قبيل وصول بوروشينكو، بينما حذر محللون من أن عودته تشتيت غير حكيم، في وقت تتحسب فيه أوكرانيا لهجوم عسكري روسي محتمل، وتسعى لكسب دعم الحلفاء الغربيين لمواجهته.

وتتعلق الاتهامات الموجهة للرئيس السابق بتمويل مقاتلين انفصاليين مدعومين من روسيا عن طريق مبيعات فحم غير مشروعة.

ونأت إدارة الرئيس الحالي بنفسها عن مجريات التحقيق، قائلة إن الادعاء والقضاء مستقلان، وإنه لا أحد فوق القانون.

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