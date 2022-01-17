ليبيا نيوز

هندوراس.. مئات المهاجرين ينظمون قافلة للتوجه إلى الولايات المتحدة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجمع مئات المهاجرين في مدينة سان بيدرو سولا في هندوراس؛ تمهيدًا لتنظيم أنفسهم للتوجه في قافلة نحو حدود غواتيمالا، محطتهم الأولى في طريق طويلة يجتازونه سيرًا للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأعرب المهاجرون عن أملهم في الوصول إلى هدفهم تحقيقا لتأمين مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم، في ظل ما تعانيه البلاد من عنف تجار المخدرات والعصابات والكوارث المناخية والفيضانات والجفاف التي دمرت حياتهم، وسيكون أمام المهاجرين، إذا نجحوا في اجتياز الحدود، عبور غواتيمالا ثم المكسيك.

وكانت آخر قافلة مهاجرين مرّت من سان بيدرو سولا في يناير 2021، مؤلفة من سبعة آلاف شخص، لكن حرس الحدود في غواتيمالا أرغموهم على العودة، مستخدمين الهراوات والغاز المسيل للدموع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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