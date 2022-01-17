رئيس فايزر: كورونا سيَستمر في الانتشار لسنوات طويلة

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا سيَستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة.

وأضاف “بورلا” في تصريح له لقناة BFM التلفزيونية الفرنسية أن “لقاح كوفيد” آمن وفعَّال للأطفال، منبهًا إلى أن الموجة الحالية من الفيروس يجب أن تكون الأخيرة التي تتطلب فرض قيود .

وتجدر الإشارة إلى أنه مع انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى، يمكن لفيروس كورونا أن يستمر في التحور كلما انتقل من إنسان لآخر كما يؤكد خبراء الصحة.

ويرى أستاذ علم الأوبئة في كلية رولينز للصحة العامة بجامعة إيموري، باتريك سوليفان، “كل عدوى هي فرصة لطفرة، وكل طفرة هي فرصة لمتغيرات أكثر خطورة”، ومع ذلك، يشدد الخبراء على أهمية التلقيح في مكافحة الوباء ويقولون إنهم لا يتوقعون أن تؤدي السلالات المستقبلية للفيروس إلى جعل اللقاحات عديمة الفائدة، لا سيما في حال استمرارها في إيقاف الأعراض الخطيرة والوفيات، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

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