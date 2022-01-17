ليبيا نيوز

 بلدي طبرق يستقبل وفدا تونسيا لمناقشة عودة الطيران بين طبرق وتونس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 17 يناير 2022 (وال) -استقبل عضو المجلس التسييري عن بلدية طبرق هاشم امصادف، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، وبحضور مندوب عن الغرفة التجارية ومندوب عن مكتب تونس، وفدا تونسيا لمناقشة عودة الطيران بين طبرق وتونس.

وناقشت  ممثل البلدية طبرق، مع المديرالإقليمي للخطوط التونسية في ليبيا فهمي بن رشيد، والمدير التنفيذي المعتصم خالد الشقرون.

وأكدت بلدية طبرق عن دعمها لعودة الرح لات بين طبرق وتونس، لتسهيل حركة المواطنين المحتاجين للعلاج، وكذلك السياحة.

موضحة أن البلدية سوف تسهل أي إجراءات تحتاجها عودة الرحلات بين البلدين.(وال طبرق) أ س / س خ.

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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