ألمانيا تُحذر روسيا من “دفع ثمن أي عدوان ضد أوكرانيا”

أعربت وزيرة خارجية ألمانيا “أنالينا بيربوك” اليوم الاثنين، عن أملها في حل التوترات المتصاعدة مع روسيا حول أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية، لكنها حذرت من أن روسيا ستعاني إذا هاجمت جارتها.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني “دميترو كوليبا”- في العاصمة الأوكرانية كييف، التي ستتوجه منها إلى موسكو- أن “أي عمل عدواني روسي جديد سيكون له ثمن باهظ، اقتصادياً واستراتيجياً وسياسيا”، منبهةً إلى أن “الدبلوماسية هي السبيل الوحيد”.

وتجدر الإشارة إلى أن محادثات بين موسكو والدول الغربية حول نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس بالقرب من حدود أوكرانيا، انتهت الأسبوع الماضي، دون تحقيق أي انفراجات تُذكر، كما تسبب هجوم إلكتروني على أوكرانيا في زيادة التوتر.

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