رئيس المجلس الرئاسي يستلم أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا

طرابلس 17 يناير 2022 (وال) -تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا، محمد الشامسي، خلال استقباله اليوم بطرابلس.

ورحب الرئيس بالسفير الجديد، متمنيا له التوفيق في أداء مهمته الجديدة، وأن يساهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتسهيل إجراءات حركة المواطنين بين ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه خير للبلدين.(وال طرابلس) ح س /س خ.

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