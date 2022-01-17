وزيرة الخارجية تستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا

طرابلس 18 يناير 2022 (وال) -استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس،السفير الايطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وبحث خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

وتم مناقشة “مبادرة” طرحتها وزارة الخارجية تعتمد علي تنسيق “ليبي دولي” لحل مشكلة المهاجرين، وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء دعم بلاده لجهود السيدة الوزيرة وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الأمن والإستقرار، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام لإستقرار منطقة البحر المتوسط.(وال طرابلس) ع م / س خ.

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