الصين تسجل أعلى مستوى في إصابات كورونا من مارس

بلغ عدد الإصابات بكورونا في الصين اليوم أعلى مستوى له منذ مارس ألفين وعشرين، في حين تجاهد بكين للقضاء على المتحورة أوميكرون شديد العدوى قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية على أراضيها.

وقد رصد البلد الآسيوي مئتين وثلاث وعشرين إصابة جديدة، من بينها ثمانون في مدينة تيانجين الساحلية، وتسع أخرى بعضها حالات أوميكرون في كانتون في جنوب البلاد، وسجلت ثمان وستون إصابة أخرى في مقاطعة في وسط البلاد، حيث فرضت تدابير عزل جزئي وحملة فحوصات واسعة تشمل ملايين الأشخاص، وطلبت مدينة جوهاي الواقعة عند الحدود مع ماكاو من السكان تجنب مغادرة المدينة بعدما رصدت عددا من الإصابات بأوميكرون.

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