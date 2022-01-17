انفجار وحريق في صهاريج محروقات بترولية بأبوظبي ورصد طائرتين مسيرتين

أبوظبي 17 يناير 2022 (وال) -أفادت شرطة أبو ظبي اليوم الأثنين، عن وقوع انفجار في (3) صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه “لا أضرار عن الحادثين”.

وأوضحت الشرطة أن “الحادث أسفر عن وفاة مواطن باكستاني، وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة (6) آخرين”.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”، بأن “التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق”.

وأوضحت “وام” أن “السلطات المختصة باشرت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين”.(وال أبوظبي) س خ.

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