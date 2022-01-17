نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

كوالالمبور 17 يناير 2022 (وال) -أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم، التي أجريت اليوم الاثنين، في كوالالمبور، عن مجموعات متوازنة في غرب وشرق القارة.

وأوقعت القرعة، نادي الهلال السعودي حامل اللقب في المجموعة الأولى بمواجهة أندية الريان القطري، والاستقلال الطاجيكي، والفائز من الدور التمهيدي “3”.

في المقابل ضمت المجموعة الثانية أندية الجزيرة الإماراتي، والشباب السعودي، ومومباي الهندي، والقوة الجوية العراقي، في حين تضمنت المجموعة الثالثة كلا من فولاد خوزستان الإيراني، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وآهال التركماني، والغرافة القطري.

وفي منطقة الشرق، يبرز نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، بطل نسخة العام 2017، الذي يلعب بالمجموعة السادسة إلى جانب شاندونغ تايشان الصيني، وليون سيتي السنغافوري، والفائز من الدور التمهيدي “4”.

ويلعب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بطل عام 2016 في المجموعة الثامنة، إلى جانب يوكوهاما مارينوس الياباني، وهوانغ انه غيا لاي الفيتنامي، والفائز من الدور التمهيدي “1”.

-نتيجة قرعة دور المجموعات

-الغرب

– المجموعة الأولى: الهلال (السعودية)، الريان (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، الفائز من الدور التمهيدي “3”.

– المجموعة الثانية: الجزيرة (الإمارات)، الشباب (السعودية)، مومباي (الهند)، القوة الجوية (العراق).

– المجموعة الثالثة: فولاد خوزستان (إيران)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، آهال (تركمانستان)، الغرافة (قطر).

– المجموعة الرابعة: الدحيل (قطر)، سيباهان (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، الفائز من الدور التمهيدي “1”.

– المجموعة الخامسة: السد (قطر)، الفيصلي (السعودية)، الوحدات (الأردن)، الفائز من الدور التمهيدي “2”

-الشرق

– المجموعة السادسة: شاندونج تايشان (الصين)، أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، ليون سيتي (سنغافورة)، الفائز من الدور التمهيدي “4”.

– المجموعة السابعة: باثوم يونايتد (تايلاند)، جيونام دراجونز (كوريا الجنوبية)، يونايتد سيتي (الفلبين)، ملبورن سيتي (أستراليا).

– المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، هوانج إنه جيا لاي (فيتنام)، الفائز من الدور التمهيدي “1”.

– المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال (اليابان)، جوانجزهو (الصين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، الفائز من الدور التمهيدي “3”.

– المجموعة العاشرة: شنغهاي بورت (الصين)، تشيانجراي يونايتد (تايلاند)، كيتشي (هونج كونج)، الفائز من الدور التمهيدي “2”.(وال كوالالمبور) س خ.

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