كأس الأمم الأفريقية.. يسدل الستار على منافسات المجموعة الأولى وأثيوبيا أول المودعين

ياوندي 17 يناير 2022 (وال) -أسدل الستار على منافسات المجموعة الأولى للنسخة (33) من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم اليوم الاثنين، بتأهل منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو رسميا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة. واختتم منتخب الكاميرون مشواره في دور المجموعات بالتعادل أمام منتخب كابو فيردي “الرأس الأخضر” بهدف لكل منهما. افتتح المهاجم الكاميروني فينسيت أبو […]

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