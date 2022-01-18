ليبيا نيوز

مقتل لاجئ عراقي على يد خلية من “داعش” في مخيم الهول

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن لاجئًا عراقيًا قُتل في مخيم الهول، بإطلاق الرصاص عليه، مرجحًا أن تكون وراء الهجوم “خلايا تنظيم داعش”.

وبهذا الحادث، يرتفع عدد جرائم القتل في المخيم إلى أربعة منذ بداية العام، بحسب المرصد، وهم لاجئان عراقيان ونازح سوري، ومتطوع في الهلال الأحمر يعمل في قسم الإسعاف داخل نقطة طبية في المخيم، كان قتل في الحادي عشر من يناير الحالي، على يد مسلحين منتمين إلى “داعش”.

واستنكرت، حينها، الخارجية الأميركية الهجمات التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية، معربةً عن حزنها العميق لهذا الحادث، وأوقف العديد من المنظمات الدولية والجمعيات المحلية عملهم في المخيم بعد هذه الأحداث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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