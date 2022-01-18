بيان أميركي يطالب كوريا الشمالية بوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار

عقب إطلاق بيونغ يانغ ما يشتبه في أنهما صاروخان بالستيان، في رابع اختبار هذا الشهر؛ أكدت الولايات المتحدة، “التزامها الصارم” بالدفاع عن حلفائها، كوريا الجنوبية واليابان، وسعيها لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية “بالكامل”.

أشارت الخارجية الأميركية، في بيان لها، إلى أن مبعوثها الخاص للملف الكوري الشمالي ناقش مع مدير الخارجية اليابانية للشؤون الآسيوية، والممثل الخاص لجمهورية كوريا لشؤون السلام والأمن، مضي كوريا الشمالية في تجاربها المحرمة دوليًا، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا البيان، بيونغ يانغ؛ إلى “وقف أنشطتها غير القانونية والمُزعزعة للاستقرار” والدخول في حوار غير مشروط.

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